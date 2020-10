Pogrešani moški zdrsnil v smrt

V nedeljo zvečer so novogoriške policiste obvestili, da svojci pogrešajo moškega, doma z območja UE Celje, ki naj bi se po takratnih informacijah nahajal na območju doline reke Tolminke, med Zatolminom in Pologom v občini Tolmin. Takoj po prijavi so tolminski policisti začeli iskati pogrešano osebo, pri iskanju pa so se jim pridružili tudi policisti gorske policijske enote in gorski reševalci. Nekaj minut po polnoči so v bližini reke Tolminke našli mrtvo osebo, so sporočili s PU Nova Gorica. Potrdili so, da gre za pogrešanega 55-letnega moškega z območja UE Celje.

Policisti so ugotovili, da se je moški včeraj ob 16.30 odpravil iz stanovanjske hiše na območju naselja Čadrg in odšel v smeri brvi čez reko Tolminko, v bližini katere je bil parkiran njegov osebni avtomobil. Pri hoji po zelo strmem odseku steze navzdol, približno 150 metrov pred brvjo, mu je na spolzkem delu steze, ki jo je pokrivala razmočena zemlja, prekrita z listjem in prepredena s koreninami, spodrsnilo. 55-letnik je omahnil na strm prepadni del pod stezo, po katerem drsel in padal približno 50 metrov, nato pa pristal na prodnatem delu ob reki Tolminki, nedaleč stran od avtomobila. Moški je poškodbam podlegel na kraju nesreče.

Zaradi nedostopnosti terena so člani GRS Tolmin pokojnega prenesli do cestne komunikacije v bližini omenjenega avtomobila. Zdravnik iz ZD Tolmin je potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.