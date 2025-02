Mladoletnik je pogrešan od četrtka, 20. februarja. Visok je okoli 190 centimetrov in je vitke postave. Ima kratke temne lase in bradico. Ko so ga nazadnje videli je bil oblečen v temno zeleno majico s kapuco, hlače vojaškega vzorca in črno bundo.

"Vse, ki so ga videli prosimo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00," naprošajo na PU Celje.