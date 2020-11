Pogrešani osebi po vsej verjetnosti rešili življenje

Policiste so v ponedeljek zvečer obvestili, da na območju Medvedjega Brda pogrešajo starejšo dementno osebo. Vremenske razmere so bile zelo slabe. Bilo je vsega dve stopinji Celzija, ob visoki vlažnosti in gosti megli pa je mraz grizel do kosti. Pogrešana oseba pa je po informacijah, ki so jih dobili, nosila le lahka oblačila, zato je bilo njeno življenje v resni nevarnosti.

Policisti so se skupaj s pripadniki PGD Medvedje Brdo ter vodniki reševalnih psov z uprave za zaščito in reševanje takoj lotili iskanja. Na srečo je bilo uspešno. Osebo so našli v gozdu, kazala je znake podhladitve. Nudili so ji zdravniško pomoč ter jo nato odpustili v domačo oskrbo.

"Ob zglednem sodelovanju policije in drugih so osebo kljub nočnemu času in slabi vidljivosti uspešno našli in ji po vsej verjetnosti rešili življenje," je poročilo o dogodku zaključil predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic.