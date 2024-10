Pogrešano mačko našel brez glave

Domačin je kadaver odnesel k veterinarju, zadevo pa prijavil Policiji. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo informacije. Obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, so sporočili iz PU Koper.

Kazenski zakonik določa, da se osebo, ki surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Kdor muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, pa se kaznuje z zaporom do dveh let.