Pogrešano Slovenko na Mljetu iščejo s psi, droni, plovili

Hrvaška gorska reševalna služba je v soboto popoldne sporočila, da nadaljuje obsežno iskalno akcijo pogrešane Slovenke Alme Novljan na otoku Mljet. Iskanje pogrešane poteka že 12. dan. Na terenu so enote iz Dubrovnika, Šibenika, Makarske, Zagreba, Karlovca, Koprivnice, Vinkovcev, Reke, Krapine, Novske, pa tudi kolegi iz gorsko reševalnih služb iz sosednje Bosne in Hercegovine. Pri iskanju sodelujejo še gasilci JVP Mljet, DVD Montokuc in uslužbenci Nacionalnega parka Mljet.