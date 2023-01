Pogumna policista moškega v zadnjem trenutku rešila pred vlakom

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili brežiški policisti obveščeni o nenavadnem in motečem obnašanju moškega na železniški postaji v Brežicah.

Na kraj so napotili policiste. Ob njihovem prihodu se je moški nahajal ob železniških tirih.

Ko je opazil vlak, ki se je postaji približeval iz smeri Krškega, je skušal skočiti na tire. Na srečo sta posredovala pogumna policista, ki sta budno spremljala situacijo. Najhujše sta preprečila tako, da sta moškega prijela za roke in podrla na tla.

Moškega sta nato zadržala do prihoda reševalcev, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.