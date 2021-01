Pogumna policistka iz mrzle Save rešila žensko

Prejšnji petek je policistka PP Krško dopoldne opravljala naloge na območju Vidma in zbirala obvestila od občanke. Opazila je, da je 59-letna ženska v slabem psihičnem stanju, postajala je zmedena, nenadoma pa je odšla po brežini Save in skočila v vodo.

Policistka je takoj stekla za njo, zabredla v mrzlo vodo, žensko zagrabila za oblačila in ji preprečila, da bi šla še globlje in bi jo odnesel tok. Uspelo ji jo je zadržati in izvleči iz vode, vendar se je ženska ves čas upirala in ponovno poskušala skočiti v vodo. Policistka jo je s telesno silo obvladala in zadržala do prihoda policistov. Na kraj so poklicali še reševalce, ki so žensko oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ustanovo v Ljubljani, so sporočili s PU Novo mesto.