Pohodnica zdrsnila na snegu, policisti pozivajo k previdnosti v gorah

Ob tem gorenjski policisti opozarjajo, da so padci in zdrsi najpogostejši razlogi za nesreče v gorah v vseh letnih časih, trenutno pa tveganje za tovrstne nesreče še vedno povečuje sneg. Zato pozivajo k previdnosti.

Na območju Črne prsti v Bohinju se je v nedeljo poškodovala pohodnica. Kot so sporočili s PU Kranj, je zdrsnila na snegu in drsela po pobočju, kjer je trčila v drevo. Poškodovala si je obe nogi. Posredovali so gorski reševalci, zdravstvo in vojaški helikopter. Ponesrečenko so prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Nevarnosti v gorah še ni konec

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je nevarnost snežnih plazov v gorah 2. stopnje po evropski petstopenjski lestvici – zmerna. Glavni problem je moker sneg. Predvsem so nevarnejša strma prisojna pobočja, kjer se sneg čez dan zaradi sonca zmehča, in pa senčne lege, kjer je še vedno nekaj nepredelanega snega. Čez dan se zaradi dnevne otoplitve lahko pojavljajo posamezni manjši plazovi mokrega snega. Nevarnejše so tudi strme grape, kjer so snežni nanosi. V sredogorju je star in uležan sneg, ki je stabilen. Nevarno je lahko predvsem na območjih blizu sten in ob izteku daljših grap, kjer se lahko iz višjih predelov sproži snežni plaz. V visokogorju je tudi precej klož, ki jih lahko sprožite ob večji obremenitvi snežne odeje. Razmere tam so zimske. Snežna odeja je zaradi jasne noči pomrznila, zato je zlasti v jutranjem in dopoldanskem času nevarnost zdrsa.

V visokogorju in tudi ponekod v sredogorju je razmeroma veliko snega. Novih omembe vrednih padavin ob koncu tedna ni bilo, ponekod v visokogorju je zapadlo dobrih 10 cm snega, ki se je zaradi nizkih temperatur v senčnih legah le malo preobrazil, je pa skorjast. Drugod je na stari in prekristalizirani snežni odeji še novejši, slabše preobražen sneg. V visokogorju so klože in opasti. Zjutraj je sneg pomrznjen in ponekod tudi poledenel, čez dan se zmehča, le v senčnih legah visokogorja ostane trd in pomrznjen.

V prihodnjih dneh bo nevarnost proženja snežnih plazov večinoma majhna, 1. stopnje, le v visokogorju se bo čez dan povečala in bo zmerna, 2. stopnje. Predvsem v jutranjem času bo precejšnja nevarnost zdrsa. V sredogorju bo sneg kopnel, višje pa se preobražal in sesedal. Snega je v gorah še precej in snežišča bodo verjetno vztrajala tudi še poleti.