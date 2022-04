Pohodnici na Starem vrhu zdrsnilo, poškodbe so bile usodne

Na območju Starega vrha se je danes popoldan smrtno ponesrečila slovenska planinka. Kot so sporočili s PU Kranj, je med vračanjem proti Podvrhu iz zahtevne in ozke lovske poti zdrsnila na strmo travnato in kamnito pobočje. Po daljšem drsenju je umrla na kraju.

Hodila je v skupini, a ni šlo za organizirano oz. vodeno turo. Pokojno planinko so s klasično tehniko v dolino prenesli škofjeloški gorski reševalci.

"Razmere v gorah se spreminjajo in čeprav razmere marsikje postajajo vedno manj zimske, podlaga nasprotno postaja zelo suha in izredno drsi. Strma travnata ter suha gozdna in izpostavljena pobočja so nevarna," so zapisali policisti, ki zato pozivajo k previdnosti.