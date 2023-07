Pohodnik nad Logarsko dolino dvignil kačo, ta ga je pičila

Letalska policijska enota je danes dopoldan skupaj z dežurno reševalno ekipo odletela nad Logarsko dolino. Na območju Okrešja je namreč enega izmed pohodnikov pičila kača. Kot je razvidno s policijskega obvestila, je mlajši moški kačo prijel in dvignil, zato ga je pičila.

Domevno je naletel na gada. Ob prihodu policistov in reševalcev moški še ni imel večjih zdravstvenih težav. Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo.

S celjske policijske uprave ob tem sporočajo, da strupi kač lahko povzročijo hude otekline in motnje pri strjevanju krvi. Znaki zastrupitve se lahko kažejo kot driska, bruhanje, hude bolečine ali kot oteženo dihanje.

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, poleg laškega in navadnega gada še modras. "Kače, ne glede na vrsto, je najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti," so tudi zapisali.