Pohodnik zdrsnil iz planinske poti, pomoč poklical prijatelj

Med hojo po planinski poti, ki vodi preko Plemenic, sta pohodnika uporabljala varovalno opremo, na kateri so bile nameščene jeklenice. Ko sta prišla do dela, kjer ni nameščenih jeklenic, sta na okoli 1.950 metrov nadmorske višine prispela do dela, kjer se planinska pot strmo vzpne. Del je najprej preplezal 42-letni planinec iz Slovenije, nato pa je za njim v strmi del vstopil še 40-letni belgijski državljan. Po nekaj metrih vzpona pa je iz neznanega razloga izpustil prijem in zdrsnil s planinske poti v globino preko skalnatih polic.

O gorski nesreči s smrtnim izidom na planinski poti na Plemencah proti Kredarici so bili policisti obveščeni v nedeljo okoli 9.30. Policisti so ugotovili, da se je 40-letni državljan Belgije, skupaj z 42-letnim prijateljem iz Slovenije, odpravil po urejeni in zahtevni planinski poti na območju Trente, ki vodi od Luknje čez Plemenice proti Kredarici v občini Bovec, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Po približno 150 metrih padanja in prevračanja se je na koncu ustavil na manjšem melišču, kjer je negiben obležal in podlegel hudim telesnim poškodbam. Belgijski državljan je med hojo v gorah uporabljal ustrezno opremo za visokogorje – terenske čevlje, čelado, nosil je plezalni pas z vso potrebno plezalno opremo oziroma pripomočki.

"Njegov prijatelj je takoj po nesreči poklical na pomoč reševalce. Na kraj so bili napoteni reševalci dežurne ekipe GRZS z Brnika in gorski reševalci GRS Bovec, ki so kasneje pokojnega našli 150 metrov pod plezalno potjo, ki vodi iz Luknje preko Plemenic. Pokojnega belgijskega državljana in njegovega prijatelja so reševalci s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Bovec" so zapisali na PU Nova Gorica.

O tragičnem dogodku pa so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede na vsa ugotovljena dejstva so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.