Pokalo pred stadionom, spopadli so se navijači Gorice in Olimpije

Nedeljsko nogometno tekmo v Novi Gorici si je ogledalo več sto gledalcev, med njimi več deset navijačev gostujoče ekipe Nogometnega kluba (NK) Olimpija (okoli 80 navijačev Green Dragons) in njihovih privržencev ter navijačev domače ekipe Nogometnega društva Gorica (približno 40 privržencev navijaške skupine Terror Boys), so ocenili predstavniki Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Več članov obeh navijaških skupin se je steplo pred začetkom nogometne tekme na travniku pred stavbo mestne hiše v Novi Gorici. Tam so posredovali policisti različnih policijskih enot in pripadniki posebne policijske enote PU Nova Gorica ter preprečili večje kršitve javnega reda in miru, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Policisti so nato pospremili obe navijaški skupini proti nogometnemu stadionu, a tudi ta pot ni minila brez manjših kršitev javnega reda in miru. Nekateri domači navijači so metali steklenice proti skupini gostujoče navijaške skupine. Navijači so po poti uporabljali tudi pirotehnične izdelke, kar je v nasprotju z zakonom. Prav tako so pri pregledu navijačev na vstopu na stadion našli še nekaj pirotehničnih sredstev predmetov, ki jih na javno prireditev ni dovoljeno prinašati. Policija je tako več kršiteljem spisala kazni.

Kot so pojasnili na PU Nova Gorica, policisti na sami nogometni tekmi niso odkrili nobenih kršitev, povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev: "Izven prostora javne prireditve oz. v okolici nogometnega stadiona je bilo sicer mogoče slišati več pokov."

Policisti so na tribuni ukrepali proti trem članom domače navijaške skupine – pri dveh kršiteljih so začeli s prekrškovnim postopkom, eno osebo z območja PU Nova Gorica pa so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Policisti so v času nogometne tekme med vsemi kršitvami identificirali večino kršiteljev in proti njim uvedli prekrškovne postopek zaradi 10 kršitev (pet kršitev javnega reda in miru, tri kršitve zakona o javnih zbiranjih, ena kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ena kršitev zakona o zasebnem varovanju). Policisti so trem kršiteljem prepovedali udeležbo na športnih prireditvah. V štirih primerih so uporabili tudi prisilna sredstva – v večini primerov so uporabili telesno silo, v enem tudi sredstva za vklepanje in vezanje. "Nihče od policistov ni bil poškodovan, v enem primeru pa je bila lažje poškodovana ena oseba, zoper katerega so bila uporabljena prisilna sredstva," so utemeljili na PU Nova Gorica.