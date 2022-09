Poklicna voznika vozila tovornjak s polpriklopnikom brez vozniškega

Policisti so v obeh primerih tovorni vozili zasegli in zoper voznika podali obdolžilni predlog. V prvem primeru so zoper slovensko podjetje uvedli postopek za izdajo odločbe o prekršku, v drugem primeru pa so hrvaškemu podjetju izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov.

Na PU Koper so pojasnili, da bodo policisti Postaje mejne policije Starod tovrstno skupino udeležencev v prometu še naprej striktno nadzirali. Sicer pa vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu največkrat kršijo zakon o cestah. Letos so tako policisti zabeležili že 250 takšnih kršitev, medtem ko je bilo lani takih 160. Gre predvsem za kršitve prekoračene skupne mase vozila in nespoštovanje omejitve vožnje po cesti, kjer je s prometno signalizacijo vožnja tovornih vozil omejena na lokalni promet. 127 voznikov tovornih vozil so tako napotili na drugo cestno povezavo, in sicer zaradi omejitve vožnje po glavni cesti G1-7 med Starodom in Kozino, so še pojasnili policisti.