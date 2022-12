Poklon mlademu policistu: bil je svež veter med gasilci in razposajen kurent

Slovenijo še vedno pretresa ponedeljkova nesrečna smrt mladega policista. Dan po nesreči so se 25-letnemu Blažu poklonili njegovi gasilski kolegi iz prostovoljnega gasilskega društva Tržec. Na Facebook strani, ki je zdaj odeta v črno, so objavili posnetek njegovih fotografij, zraven pa pripisali, da bo mladenič za vedno ostal v njihovih srcih. In enakega mnenja so tudi pretreseni sovaščani Tržca. Obiskali smo majhno naselje od koder je prihajal preminuli policist, o njem pa so domačini pripovedovali same dobre stvari.