Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pokojne še niso identificirali, Policija delila fotografije njenih predmetov

Ljubljana, 20. 10. 2025 12.23 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Minuli mesec je na ljubljanskem Rudniku po trčenju z vlakom umrla ženska. Pokojna je bila ob smrti stara med 30 in 40 let, ker pa Policija doslej še ni uspela ugotoviti njene identitete, je z javnostjo delila nekoliko več informacij in tudi fotografije njenih predmetov.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 19. septembra 2025 na območju Rudnika obravnavali dogodek, v katerem je na tirih pri trčenju z vlakom umrla ženska. Identiteta umrle do zdaj še ni bila ugotovljena.

Ženska je bila stara med 30 in 40 let, srednje postave, visoka 160 centimetrov in daljših temnejših las. V času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem, na roki pa je imela uro rumene barve. Poleg nje so bila najdena tudi korekcijska očala s svetlo modrim kovinskim okvirjem.

"Vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

policija smrt ženska identiteta vlak
Naslednji članek

V Kranju razstrelili bankomat

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306