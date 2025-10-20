Pokojne še niso identificirali, Policija delila fotografije njenih predmetov

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 19. septembra 2025 na območju Rudnika obravnavali dogodek, v katerem je na tirih pri trčenju z vlakom umrla ženska. Identiteta umrle do zdaj še ni bila ugotovljena.

Ženska je bila stara med 30 in 40 let, srednje postave, visoka 160 centimetrov in daljših temnejših las. V času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem, na roki pa je imela uro rumene barve. Poleg nje so bila najdena tudi korekcijska očala s svetlo modrim kovinskim okvirjem.

"Vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.