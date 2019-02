Pokojni naj bi požar namenoma zanetil s pomočjo plinske jeklenke

Novogoriški policisti so posredovali več informacij v zvezi s sobotnim požarom stanovanjske hiše v naselju Žaga v občini Bovec, v kateri so našli deloma zoglenelo truplo.

Z zbiranjem in ogledom kraja tragičnega dogodka so med drugim ugotovili, da so požar ob 23.45 opazili stanovalci sosednje hiše in o tem takoj obvestili Regijski center za obveščanje Nova Gorica, ki je na intervencijo poslal 44 gasilcev iz treh različnih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Srpenica, PGD Bovec in PGD Log pod Mangartom). Na kraju dogodka so bili tudi policisti PP Bovec. Po končanem gašenju in pregledu notranjosti skoraj v celoti pogorelega prvega nadstropja in ostrešja manjše montažne stanovanjske hiše so gasilci na tleh v hodniku (v prvem nadstropju) našli deloma zoglenelo moško truplo.