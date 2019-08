Pokol v Zagrebu: Ubitih šest ljudi, tudi otrok

Hrvaška policija je trupla šestih ljudi odkrila v družinski hiši po klicu soseda, ki je slišal streljanje, nato pa ženske krike. Med ubitimi so tri ženske, dva moška in desetletni otrok. Načelnik PU Zagreb Marko Rašić je pokol potrdil in dodal, da je streljanje preživel dojenček, ki so ga že predali v nadaljnjo nego.

Jutarnji list piše, da je motiv za pokol bilo ljubosumje in da so na tem naslovu policisti v preteklosti že posredovali. Hrvaški mediji poročajo, da je na območju Zagreba bilo ogromno policistov, ki so zaprli vse večje ceste in izhode iz mesta. Streljanje se je zgodilo v družinski hiši v zagrebški soseski Kajzerica. Očividec je za Jutarnji list rekel, da je slišal streljanje in nato krike. Prepričan je bil, da je šlo za streljanje s pištolo in ne za avtomatsko orožje, prav tako naj bi slišal kako je po streljanju nekdo pobegnil z avtomobilom. Gre za enega najtežjih zločinov na območju Zagreba, ki se je zgodil v zadnjih dvajsetih letih.