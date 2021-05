Romun na avtocesti prekoračil hitrost za več kot 100 km/h

Policisti PU Celje so imeli včeraj polne roke dela s pijanimi in prehitrimi vozniki. Dopoldne so obravnavali prometno nesrečo, ki jo je zaradi nepravilnega premika povzročil pijan voznik osebnega vozila – v krvi je imel nekaj manj kot dva promila alkohola. V trčenju dveh osebnih vozil na srečo ni bilo poškodovanih, so pa policisti pijanemu povzročitelju začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

V Žalcu, na avtocestnem viaduktu Slatina, pa so obravnavali voznika z italijanskimi registrskimi tablicami, sicer državljana Romunije, ki je pri omejitvi hitrosti 100 km/h vozil 203 km/h. Policisti so vozniku izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.

Pri radarski kontroli na Ljubečni pa so policisti včeraj zaznali tudi voznika osebnega vozila, ki je v naselju vozil 124 km/h in na znake policistov ni ustavil. Vozilo so nato izsledili na območju Vojnika, o vozniku pa še zbirajo obvestila.