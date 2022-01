Požar v Grižah uničil mansardno stanovanje

Žalski gasilci so bili o požaru stanovanjske hiše obveščeni v soboto, ob 11.15 uri. Takoj so aktivirali prostovoljna gasilska društva Griže, Vrbje, Zabukovica, Gotovlje in Ponikva pri Žalcu. Požar so uspeli pogasiti do 15 ure, so sporočili z Gasilske zveze Žalec.