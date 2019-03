Polbrat umorjenega: policija je na napačni sledi

Konec decembra je policija v stanovanju v Izoli našla truplo 46-letnega moškega, ki je umrl nasilne smrti. Na Policijski upravi Koper so za v zvezi s primerom skopi z informacijami, saj, kot so danes pojasnili za STA, preiskava še ni zaključena in poteka predkazenski postopek.

Zato pa je danes pred stanovanjem, kjer je pokojni živel, novinarje sklical njegov polbrat in opisal okoliščine, ki po njegovem stojijo v ozadju dogodkov. Prepričan je, da so v ozadju umora profesionalci, ki so še na prostosti, umor pa naj bi naročil moški iz okolice Ajdovščine zaradi dogodkov izpred 13 let.

Razlog naj bi bila večja vsota denarja, ki si jo je pokojni sposodil od Ajdovca, ta pa ga je poskušal ubiti s strelnim orožjem. Zaradi poskusa umora so moškemu pred leti prisodili več kot 13 let zaporne kazni, ki so mu jo kasneje znižali, v tem času pa naj bi koval maščevanje. Tako naj bi še v zaporu več osebam zatrdil, da se bo maščeval, zatrjuje polbrat umorjenega 46-letnika.

Prepričan je, da je nevaren morilec na prostosti, medtem ko naj bi bila policija na napačni sledi in že tri mesece "nadleguje" njega in njegovo družino in mu želi naprtiti umor. Motiv naj bi bil po prepričanju tožilstva finančni, saj je polbrata večkrat prosil za manjše količine denarja, je dejal. A kot je zatrdil, je šlo za majhne količine denarja, sam pa je v tistem obdobju imel celo višje prejemke od pokojnega. Sicer pa sta z polbratom oba živela skromno in sta si kvečjemu drug drugemu tudi finančno pomagala.

"Oni iščejo grešnega kozla, ne morilca," je dodal. Prav tako je navedel, da je prejel tudi grožnje, zaradi česar se z družino počutijo ogrožene in se vsak dan "barikadirajo" v stanovanju.