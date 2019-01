Poledenele površine že zahtevale nekaj poškodb

Del vzhodne in osrednje Slovenije je zajelo rahlo sneženje, ki se bo nadaljevalo tudi čez dan. Tudi nizke temperature, ki se že nekaj časa, vsaj zjutraj, gibajo pod lediščem, bodo vztrajale vsaj še do konca tedna. Kombinacija obojega pa lahko hitro povzroči številne nevšečnosti. Tako so ponekod po državi ceste že poledenele, zato policisti opozarjajo, da v takih razmerah k varnosti prispeva kombinacija previdnosti, prilagojene hitre vožnje, varnostne razdalje ter izogibanje prehitevanjem in uporabi mobitelov med vožnjo.

Poledenele pa niso le ceste, ampak tudi druge javne površine, zato na previdnost ne smejo pozabiti niti pešci. Policisti namreč opozarjajo, da se je konec tedna zgodilo že več nesreč zaradi zdrsov, v katerih se je poškodovalo več pohodnikov in pešcev.

Včeraj se je pri Blejski koči poškodovala planinka, ki je zdrsnila in si pri tem poškodovala nogo, tako da je potrebovala pomoč radovljiških gorskih reševalcev, ki so jo oskrbeli. Nesreča se je zgodila tudi v Ratečah, kjer je na poledeneli površini padla peška in se poškodovala.

V soboto se je pohodnik, ki je zdrsnil med vračanjem s Stenarja proti Vratom, huje poškodoval, drugemu, ki je zdrsnil na Viševniku, pa so pomagali bohinjski gorski reševalci.

"Predvsem v gorah ter na gorskih in gozdnih poteh so razmere zaradi rahlega sneženja sedaj lahko še bolj nevarne, ker je podlaga manj vidna. Led je lahko skrit pod tankim slojem snega, podlaga pa zelo spolzka. Se pa ta nevarnost ne pojavlja samo v gorah, ampak tudi na drugih javnih krajih, kot so parkirišča, dvorišča, pločniki, ter na gozdnih in ostalih cestah," opozarjajo policisti in svetujejo previdnost.