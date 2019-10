Poleg 'Dečka miru' poškodovali tudi 'Ogenj miru in ljubezni'

Včeraj smo poročali, da so neznanci že tretjič poškodovali 'Dečka miru'. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili včeraj obveščeni, da je neznani storilec v času vikenda poškodoval skulpturo "Deček miru" mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, ki je postavljena na poti do spominskega parka NOB na Trnovem pri Novi Gorici. Omenjena skulptura je iz brona in je umetniško delo slikarke in kiparke Patricije Simonič.

5.000 evrov materialne škode

Poleg omenjene skulpture je nepridiprav poškodoval tudi drugo skulpturo ''Ogenj miru in ljubezni''. V nadaljevanju so policisti z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec poškodoval spodnji del skulpture 'Deček miru' z neznanim predmetom.

Drugo omenjeno skulpturo (Ogenj miru in ljubezni) pa je neznani storilec poškodoval tako, da je v del iz steklenih delčkov vrgel kamen in okrušil steklo. Storilec je po dejanju kraj zapustil neznano kam. Zaradi poškodovanja obeh omenjenih skulptur je nastala materialna škoda; po prvih ocenah je zaradi omenjenega protipravnega ravnanja nastalo za približno 5.000 evrov skupne materialne škode.

Danes poškodovali tudi reflektor v parku

Poleg tega so policiste OKC PU Nova Gorica danes v dopoldanskih urah ponovno obvestili, da je v omenjenem spominskem parku na Trnovem pri Gorici neznanec poškodoval oziroma s kamenjem založil tudi reflektor za osvetljevanje parka. Policisti v zvezi z omenjeno prijavo še zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine navedenega dejanja.

Policijska preiskava okoliščin v zvezi s poškodovanjem omenjenih skulptur še vedno poteka, so še sporočili s PU Nova Gorica.

"Oskrunjenje skulpture, ki je bila postavljena kot simbolno dejanje sprave slovenskega naroda in med narodi pomeni napad na vrednote, ki jih v tem trenutku človeštvo najbolj potrebuje: mir, prijateljstvo, strpnost, povezovanje, sprava," so ogorčeni v fundaciji Beli golob.

Ta je Dečka miru avgusta 2014 postavila na simbolno mesto "z namenom spraviti slovenski narod, državljanke in državljane Slovenije" , kot poklon"mladim fantom, ki ležijo v grobnici padlih borcev na griču Kobilnik v bližnjem spominskem parku NOB in so dali svoja življenja za to, da danes živimo v svobodi" in kot poklon "nedolžnim ljudem, ki so bili nasilno umorjeni, pometani v bližnja brezna, ki ležijo v Trnovskem gozdu, takoj po koncu druge svetovne vojne", so še zapisali v sporočilu za javnost. Deček miru po njihovih besedah tako opozarja na nerešeno preteklost.