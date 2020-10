Policija 31-letniku zasegla 'pridelek'

Gornjeradgonski policisti so skupaj z vodnikom službenega psa opravili hišno preiskavo pri 31-letniku z območja Gornje Radgone. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, so med preiskavo našli posebej prirejen prostor za hidroponično gojenje rastlin, v katerem so našli in zasegli 215 sadik"rastlin zelene barve višine do 120 cm". Pet sadik so našli tudi v gospodarskem poslopju, policisti pa so med preiskavo zasegli tudi 25 petard II. kategorije.