Huda nesreča pri Slavonskem Brodu: avto zletel s ceste in zagorel

Hrvaška policija je potrdila več smrtnih žrtev, a ni še znano, koliko.

"V Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave brodsko posavske so prejeli prijavo o požaru na osebnem avtomobilu. Avtomobil s tujimi registrskimi tablicami je zletel s ceste A3, v bližini Bukovlja, vozilo je pri tem zagorelo, ko so bili v njem še ljudje. Gašenje vozila je v teku. Sledi ogled kraja dogodka in ugotavljanje okoliščin ter identitete pokojnih, o čemer vas bomo obvestili po zaključku ogleda," se glasi policijsko poročilo. Ob 19. uri so sklicali tiskovno konferenco.

Tudi Gasilska enota JVP Slavonski Brod je zaDnevnik.hr potrdila, da je v nesreči umrlo več ljudi, a številke niso navedli. Prijavo o požaru so prejeli okoli 15. ure, zdaj pa je požar že pogašen, so še pojasnili.

Več informacij sledi.