Neznanec od voznikov zahteval gotovino za domnevno poškodbo na avtomobilu

Novogoriške policiste so občani opozorili, da jih je neznani voznik na območju Nove Gorice in Solkana skušal prepričati, da so trčili v njegov avtomobil in ga poškodovali. Moški je od oškodovancev zahteval tudi plačilo za domnevno povzročeno škodo na avtomobilu.

Policisti so ugotovili, da je neznani moški suhe postave, visok pa je okoli 170 centimetrov. Ima kratke črne lase in je temnejše polti. Občane je ogovoril v italijanščini in jih skušal prepričati, da so ti z vozilom poškodovali njegov avtomobil znamke Audi z italijanskimi registrskimi tablicami. Neznani moški je od oškodovancev zahteval plačilo v obliki gotovine za domnevno povzročeno materialno škodo na vozilu. Zaradi razjasnitve okoliščin in ker obstaja velika verjetnost, da je neznani voznik oškodoval še več ljudi, policija morebitne oškodovance prosi, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica. Lahko se zglasijo tudi na kateri drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. Policisti so v preteklem tednu zabeležili več podobnih primerov poskusa prevare (fotografija je simbolična). FOTO: POP TV