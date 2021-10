Policija bo na sobotnem derbiju uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje

V soboto, 2. oktobra 2021, bo ob 20.15 na stadionu Ljudski vrt v Mariboru nogometna tekma med NK Maribor in NK Olimpija. Vse obiskovalce obveščajo, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov Policija uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Obenem vse obiskovalce prireditve obveščajo, da bo organizator tekme na vhodih na stadion izvajal t. i. "personalizacijo vstopnic". To pomeni, da se bo treba ob vstopu na stadion pokazati osebni dokument, na vstopnico pa morate izpisati svoje osebne podatke. Storite to že pred prihodom na stadion, da ne bo po nepotrebnem prihajalo do gneče, svetujejo policisti. Vse obiskovalce prireditve pozivajo, da se na stadion odpravijo pravočasno in v primeru, da se bodo na prireditev pripeljali z osebnimi vozili, naj te parkirajo na za to določenih mestih.