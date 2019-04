'Kriminalisti se niso sprijaznili z dejstvom, da je šlo za nenaklepno kaznivo dejanje'

Grozi mu 30-letna zaporna kazen

V dnevni sobi, kjer se je življenje mladenke prehitro končalo, sta bila sama. Abramov je ves čas vztrajal, da je šlo za nesrečo med čiščenjem orožja. Tej zgodbi so verjeli tudi dekletovi starši, medtem ko kriminalistov s svojo zgodbo ni prepričal in so preiskovali naprej.

Pred mesecem dni ob dogodku z odžagano roko so tako pojasnili, zakaj:

"Želim predvsem poudariti to, da se naši kriminalisti od samega začetka, se pravi od dogodka, niso sprijaznili z dejstvom, da je v primeru šlo za nenaklepno kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti in prav zaradi tega preiskava ves čas poteka in to intenzivno," je za oddajo 24URtakat povedala Milena Trbulin.

Abramovu zdaj grozi najvišja, 30-letna zaporna kazen.