Policija bo predstavila podrobnosti oboroženega ropa, ki ga je izvršil policist

Ga je v rop banke pognala denarna stiska?

Okoliščine torkovega ropa še niso povsem jasne,Vestnik.sipa neuradno poroča, da je policista v rop banke pognala denarna stiska. Po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah, naj bi bile vzrok za denarne težave igre na srečo, zavoljo tega pa se naj bi policist znašel tudi v družinskih težavah.

Preden so policisti včeraj poslali uradno poročilo, nam je župan CankoveDanilo Kacijan povedal, da je za roparjem stekel pogumen domačin in ga lovil približno en kilometer. Ko ga je ujel, sta se prerivala, storilec je domačina tudi udaril s pištolo in ga poškodoval, nato pa je sam sebe ustrelil.

V oddaji 24UR ZVEČER je Kacijan povedal, da je bilo v času ropa pred banko kar nekaj ljudi in za storilcem je stekla skupina ljudi. "Po nekaj metrih je potegnil pištolo in so se ljudje ustrašili, razen enega občana, ki je tekel za njim približno kilometer. Pri tem so odjeknili trije streli, prišlo je tudi do fizičnega kontakta oziroma obračunavanja med tem pogumnim občanom in storilcem" je opisal. "Istočasno bom rekel, da je na kocko dal svoje življenje, kar bi v tem trenutku odsvetoval vsem občanom in občankam občine Cankova, ker je na prvem mestu življenje posameznika, na drugem pa to, da pomagamo in preprečimo beg storilcu." Storilec je domačina večkrat udaril s pištolo po glavi, zato je ta začel precej krvaveti in odstopil od nadaljnjega prerivanja, je še povedal Kacijan. "Nato se je storilec umaknil nekaj metrov nazaj in si po vsej verjetnosti sodil sam. Odjeknil je še četrti strel, ropar pa je na kraju umrl."