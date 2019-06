Policija bo predstavila podrobnosti preiskave napada na mariborsko sodnico

Mariborski kriminalisti so v povezavi z napadom na sodnico Danijelo Ružič podali kazensko ovadbo zoper moškega, ki je osumljen poskusa umora. Neuradno gre za sodničinega partnerja. Več podrobnosti bo v izjavi za javnost, ki jo bomo V ŽIVO ob 12. uri prenašali na 24ur.com, podal Andrej Kolbl, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Maribor so v ponedeljek podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zoper moškega, ki je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja poskusa umora, s tem, ko je 16. junija v nočnem času pred stanovanjsko hišo v okolici Maribora hudo telesno poškodoval mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič. Neuradno gre za njenega partnerja. Več informacij o preiskavi bo podal Andrej Kolbl, vodja SKP PU Maribor, na izjavi za javnost, ki jo bomo ob 12. uri V ŽIVO prenašali na 24ur.com.

Policija je v primeru napada na okrožno sodnico Danijelo Ružič vložila kazensko ovadbo zoper enega moškega, ki je osumljen poskusa umora. FOTO: 24ur.com

Po hišni preiskavi pridržali eno osebo, ki pa so jo kasneje izpustili V petek, pet dni po napadu, je na domačem naslovu sodnice Ružičeve od popoldanski ur potekala tudi obširna hišna preiskava, ki se je zavlekla pozno v noč in v kateri je sodelovalo več kriminalistov in strokovnjakov iz nacionalnega forenzičnega laboratorija. Celotno območje so zavarovali s policijskim trakom. Preiskovali so notranjost hiše, okolico in osebni vozili, parkirani pred hišo, v kateri sicer živita sodnica in njen partner. Kriminalisti so opravili tudi več pogovorov s sosedi, sorodniki in njenimi sodelavci.

Po naših informacijah naj bi slovenjgraško sodišče mariborsko sodišče prosilo za prenos pristojnosti, glede na to, da gre za njihovo sodelavko.

"Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je bila opravljena preiskava stanovanjske hiše in dveh vozil na naslovu osumljenca," so nato povedali policisti. V preiskavi so iskali predmete in sledi, ki bi lahko bile povezane s kaznivimi dejanji.

Petkova hišna preiskava je na domu Ružičeve potekala več ur, skoraj do 1. ure zjutraj. FOTO: POP TV

Policija je ob tem pridržala eno osebo, osumljeno napada, ki pa so jo po preteku 48 ur izpustili na prostost. Niso sicer želeli potrditi, da gre za partnerja sodnice, saj indentitete oseb v fazi predkazenskega postopka ne smejo razkrivati, a je bil po naših zanesljivih informacijah pridržan prav partner Ružičeve. O motivu je še preuranjeno govoriti, ne izključujemo ničesar, so ob tem še dejali na policiji.

Policija napad na sodnico obravnava kot kaznivo dejanje poskusa umora po 116. členu kazenskega zakonika v povezavi s 34. členom. Intenzivno preiskavo so mariborski kriminalisti vodili v sodelovanju z okrožnim sodiščem v Mariboru, Nacionalnim forenzičnim laboratorijem in Inštitutom za sodno medicino.

Policija je že kmalu potrdila, da ne izključujejo možnosti, da bi bil napad lahko povezan z zasebnim življenjem sodnice, a so dodali, da že od samega začetka vodijo preiskavo napada tako v smeri sodničinega zasebnega življenja kot njenega dela. Spomnimo ... Danielo Ružič, sodnico mariborskega okrožnega sodišča (deluje na gospodarskem oddelku), so v noči s sobote na nedeljo, 16. junija, pričakali pred njenim domom v Pekrah in jo s predmetom, neuradno naj bi šlo za kij, napadli in brutalno pretepli. OKC je bil o dogodku obveščen ob 1.15. Hudo poškodovano so prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer naj bi jo zaradi resnosti poškodb ob prihodu oživljali. Po neuradnih podatkih je utrpela hude poškodbe glave - imela naj bi večkrat počeno lobanjo, zlomljenih več obraznih kosti in polomljeni obe roke. Ružičeva naj bi bila zunaj smrtne nevarnosti, njeno zdravstveno stanje naj bi bilo resno a stabilno, so pretekli konec tedna sporočili mariborski policisti. Policisti so o napadu takrat obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika ter državno tožilko, ki sta prišla na kraj dogodka. Sprva sicer niso želeli razkriti, ali je bil napadalec eden, ali več, so pa ves čas pozivali vse, ki bi imeli kakšne informacije ali karkoli vedeli o tem napadu, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.