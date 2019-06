Policija bo predstavila podrobnosti zadnjega napada na lokal mariborskega župana

28. marca letos je neznani storilec na steklo lokala na gosposki ulici v Mariboru nastavil eksplozivno sredstvo, po vsej verjetnosti pirotehničnega izvora. Ob eksploziji je nastala premoženjska škoda na objektu ter manjša škoda na sosednjem objektu.

Ker ni šlo za prvi napad na Arsenovičeve gospodarske obrate - nekaj dni pred tem so neznanci z granitnimi kockami poškodovali vrata in okno na Gostilni Maribor - mariborski župan meni, da so napadi politično motivirani.