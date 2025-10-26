Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Policija dve uri pred tragičnim pretepom na kraju že posredovala

Novo mesto, 26. 10. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Dve uri pred pretepom v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik, je Policija na istem kraju že posredovala. Po besedah generalnega direktorja Policije Damjana Petriča so takrat posredovali zaradi ločenega pretepa, vpletene osebe pa da niso bile povezane s kasnejšim tragičnim dogajanjem.

"Gre za dva ločena dogodka. V prvem smo bili obveščeni o pretepu med tremi osebami, ki smo jih dobili. Dve sta utrpeli lažje poškodbe in nista želeli podati predloga za pregon, zato dogodek Policija obravnava kot prekršek," je na novinarsko vprašanje, ali držijo informacije, da je v soboto Policija pred tragičnim pretepom na kraju že posredovala, odgovoril Petrič. 

Obema oškodovancema so sicer pojasnili, da lahko v 180 dneh podata predlog za pregon. Če ga bosta podala, bo Policija dogodek obravnavala kot kaznivo dejanje. 

"Želim poudariti, da dogodka med seboj nista povezana, tudi osebe niso povezane," je izpostavil Petrič na novinarski konferenci, na kateri sta po dogajanju na Dolenjskem pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar sporočila, da sta podala svoj odstop. Predsednik vlade Robert Golob je odstopa že sprejel.   

Preberi še Pravosodna ministrica Katičeva in notranji minister Poklukar odstopila
policija pretep novo mesto damjan petrič
Naslednji članek

88-letnica popoldne poslušala zvočne knjige: dobila globo, ker je sosede motila pri počitku

SORODNI ČLANKI

Umrlemu Novomeščanu krajani prižigajo sveče

Pravosodna ministrica Katičeva in notranji minister Poklukar odstopila

Predsednica republike zahteva sklic izredne seje DZ, Janša napovedal shod

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306