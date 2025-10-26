Policija dve uri pred tragičnim pretepom na kraju že posredovala

"Gre za dva ločena dogodka. V prvem smo bili obveščeni o pretepu med tremi osebami, ki smo jih dobili. Dve sta utrpeli lažje poškodbe in nista želeli podati predloga za pregon, zato dogodek Policija obravnava kot prekršek," je na novinarsko vprašanje, ali držijo informacije, da je v soboto Policija pred tragičnim pretepom na kraju že posredovala, odgovoril Petrič.

Obema oškodovancema so sicer pojasnili, da lahko v 180 dneh podata predlog za pregon. Če ga bosta podala, bo Policija dogodek obravnavala kot kaznivo dejanje.

"Želim poudariti, da dogodka med seboj nista povezana, tudi osebe niso povezane," je izpostavil Petrič na novinarski konferenci, na kateri sta po dogajanju na Dolenjskem pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar sporočila, da sta podala svoj odstop. Predsednik vlade Robert Golob je odstopa že sprejel.