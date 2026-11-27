Na mariborskem okrožnem državnem tožilstvu so za časnik Večer potrdili, da se je osumljeni prostovoljno udeležil sodnega zaslišanja na podlagi zahteve za preiskavo, ki so jo vložili že oktobra. Če obveznosti rednega javljanja policiji ne bo spoštoval, mu lahko sodišče pod določenimi pogoji odredi tudi pripor.
Kriminalisti 29-letniku očitajo kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe v povezavi z avgustovskim streljanjem v središču Maribora.
Časnik Večer je že v sredo poročal, da je Policijska uprava Maribor preklicala poziv javnosti za informacije o tem, kje se zadržuje osumljenec. Sporočili so, da se je odzval vabilu in se udeležil postopkov pred pristojnim sodiščem.
Po doslej znanih informacijah sta se 31. avgusta na Trgu Leona Štuklja sprli dve skupini. V streljanju je bil lažje ranjen 42-letnik. Policija je po dogodku tudi s pomočjo javnosti iskala 29-letnika.
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