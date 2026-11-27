Na mariborskem okrožnem državnem tožilstvu so za časnik Večer potrdili, da se je osumljeni prostovoljno udeležil sodnega zaslišanja na podlagi zahteve za preiskavo, ki so jo vložili že oktobra. Če obveznosti rednega javljanja policiji ne bo spoštoval, mu lahko sodišče pod določenimi pogoji odredi tudi pripor.

Kriminalisti 29-letniku očitajo kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe v povezavi z avgustovskim streljanjem v središču Maribora.