Policija: Gore niso hec. Brezpotja so smrtno nevarna

Med Ljubeljem in planino Prevala je bila rešena planinka, ki je med hojo zunaj urejene poti zdrsnila in posledično padla čez skalni skok ter se poškodovala. Na istem kraju se je poškodoval tudi planinec, ki ji je želel pomagati. Planinko je s kraja odpeljal helikopter, planinca pa so do Ljubelja pospremili gorski reševalci.

Na gori Šitna glava je v alpinistični smeri padel plezalec. Okoliščine kažejo na odlom oprimka in padec na melišče. Utrpel je hujše poškodbe.

Pri sestopu z Grintovca si je planinec poškodoval nogo. Posredoval je helikopter.

Na Planini Voje je padel gorski kolesar, v Krnici pa gorska kolesarka.

Na Veliki Osojnici je s hrbtnega nosača padel otrok in utrpel lažjo poškodbo glave.

Na Konjskem prevalu je ekipa za helikoptersko reševanje posredovala zaradi bolezenskega stanja pri planincu, iz koče pri Triglavskih jezerih pa so zaradi globlje ureznine v zdravstveno ustanovo prepeljali planinko, je dogodke, v katerih so morali posredovati, naštel Kos.

"V izogib nesrečam je treba bolj paziti in nikjer ne zanemariti tveganj, ki so v gorah praktično povsod. Oprema, zdravje, pripravljenost in načrt ture so tisto, kar tveganje lahko nekoliko zmanjša, ga pa ne more odpraviti. To je na človeku in od vsakega posameznika je odvisno, v katero smer se bo tura prevesila," je opozoril. "Brezpotja so smrtno nevarna. Upoštevajte to, gore niso hec," je še dodal.