Identificirali osumljenca, ki sta z nožem in imitacijo pištole ropala po Mariboru

Mariborski policisti so v okviru kriminalističnih preiskav, usmerjenimi aktivnostmi policistov in z različnimi oblikami policijskega dela uspeli identificirati dva moška, ki ju utemeljeno sumijo, da sta izvršila pet ropov na območju Maribora. "Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru smo pri osumljencih opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli oblačila ter druge predmete, za katere sumimo, da sta jih uporabljala pri izvrševanju navedenih kaznivih dejanj," so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.

V začetku marca so 21-letnega državljana Srbije, ki je bil za istovrstno kaznivo dejanje v tujini že obravnavan, s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.

Za kaznivo dejanje ropa, ki ga storita dve ali več oseb, ki so se združile, zato da bi ropale, je predpisana zaporna kazen od treh do 15 let, za temeljno obliko kaznivega dejanja pa zaporna kazen od enega do 10 let.