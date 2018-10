Policija išče Arta Kovačiča. Ste ga videli?

S PU Kranj so sporočili, da je včeraj, okoli 13. ure, iz Podkorena peš proti planinski koči Mojčin dom na Vitrancu, odšel 49-letni Art Kovačič, doma iz Kranjske Gore. Ker se ni vrnil, so policisti začeli z iskanjem. Pogrešanega iščejo že od včeraj od 18. ure, vendar ga še niso našli, zato iskanje nadaljujejo tudi danes.

Policisti so še sporočili, da je pogrešani visok okoli 185 centimetrov, nosi očala in je plešast. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v sive kavbojke in temno moder zgornji del trenirke. Obut je bil v športne čevlje črne barve. Če ste pogrešanega Arta Kovačiča kje videli ali imate o njem kakršne koli informacije, policija prosi, da jim jih sporočite na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00.