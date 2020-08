Policija išče dva osumljenca vlomov v stanovanja

Konec prejšnjega meseca so policisti Policijske postaje Vič obravnavali vlom v stanovanje, od koder sta dva neznana storilca odtujila prenosni računalnik, sumijo pa ju še več podobnih vlomov. Policija je v javnost poslala njune fotografije in vse, ki storilca prepoznajo, pozvala, naj jim to čim prej sporočijo.

Vse, ki bi karkoli vedeli o iskanih osebah na fotografijah, iz policije prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko (01) 470 09 60, na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.