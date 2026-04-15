Policija išče lastnika kolesa in prstana

Nekdo je na sprehajalni poti ob Šmartinskem jezeru izgubil zlat prstan s petimi kamenčki. Poštena najditeljica ga je prinesla na Policijsko postajo Celje. Tam hranijo tudi kolo, ki ga je ukradel malo manj pošten osumljenec. Policiji je nato priznal tudi, kje ga je vzel. Oboje lahko prevzamete z dokazi o lastništvu.