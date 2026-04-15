Črna kronika

Policija išče lastnika kolesa in prstana

Celje, 15. 04. 2026 10.27 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Najdeni prstan

Nekdo je na sprehajalni poti ob Šmartinskem jezeru izgubil zlat prstan s petimi kamenčki. Poštena najditeljica ga je prinesla na Policijsko postajo Celje. Tam hranijo tudi kolo, ki ga je ukradel malo manj pošten osumljenec. Policiji je nato priznal tudi, kje ga je vzel. Oboje lahko prevzamete z dokazi o lastništvu.

Občanka je na Policijsko postajo Celje prinesla zlat prstan s petimi manjšimi kamenčki, ki ga je našla na sprehajalni poti proti Šmartinskemu jezeru. Lastnica ga lahko z dokazili o lastništvu prevzame na Policijski postaji Celje.

Tam hranijo tudi črno kolo znamke Marin, tip San Rafael, sporočajo s Policijske uprave Celje. "Osumljeni, ki smo mu kolo zasegli, je povedal, da ga je ukradel v blokih na Stari Dečkovi cesti v Celju," dodajajo, lastnika pa pozivajo, naj se z dokazili, da je kolo res njegovo, oglasi na policijski postaji.

policija najdeni predmeti kolo prstan

