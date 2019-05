Policija išče lastnika mačke, storilec dejanje priznal

Po objavi novice, da je po družbenih omrežjih zaokrožil nov posnetek krutega ravnanja z živaljo, tokrat z mačko, ki jo mlajša oseba vrže čez rob, smo preverili, kako daleč je policijska preiskava oziroma, ali so uspeli izslediti storilca.

Včeraj zvečer nam je pisal storilec tega krutega dejanja, ki je zapisal, da se je to zgodilo dve oziroma tri leta nazaj v Radovljici. Da je mačka on vrgel čez ograjo, da je bila pod ograjo njiva in ne reka ter da je videl, da je maček preživel, saj je sam stekel stran.

To informacijo smo posredovali na PU Kranj, ki vodi preiskavo, kjer pa so nam sporočili, da posameznih faz obravnave primera trenutno ne morejo komentirati, ker

postopek še poteka.

So pa zaprosili za pomoč pri iskanju lastnika mačka. Prav tako pozivajo, naj se ta oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Radovljica.

Na PU Kranj so nas sicer včeraj, po objavi novice, obvestili, da so dobili več prijav. Da so bili opravljeni že prvi razgovori in pridobljene določene informacije, na podlagi katerih bodo izvedeni še nadaljnji ukrepi v smeri ugotavljanja suma nezakonitosti, bodisi kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku ali prekrška po Zakonu o zaščiti živali.