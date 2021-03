Policija išče lastnike najdenih koles in skirojev

Policisti bodo imetnikom oziroma lastnikom navedenih koles omogočili prepoznavo in pregled do 2. aprila, in sicer vsak torek med 9. in 12. uro ter vsak četrtek med 15. in 18. uro.

Po tem datumu bodo kolesa in skiroje predali v hrambo Finančni upravi RS. Podroben opis posameznih najdenih predmetov si sicer lahko ogledate na spletni strani Policije.

Vse, ki bi si želeli kolo ogledati v živo, policisti naprošajo, naj se najavijo na elektronski naslov: pp_center.pulj@policija.si. V sporočilu navedite telefonsko številko, na katero vas lahko policisti kontaktirajo.