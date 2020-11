Policija išče lastnike ukradenih tehničnih predmetov

V začetku oktobra so mariborski in gornjeradgonski policisti skupaj z mariborskimi in murskosoboškimi kriminalisti opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Gornje Radgone. Med hišno preiskavo so zasegli več tehničnih predmetov, saj obstaja sum, da so ukradeni. Kot so sporočili s PU Maribor, so večino zaseženih predmetov že vrnili lastnikom, za nekatere predmete pa še niso ugotovili lastništva.

Gre za krožno žago znamke Evolution, tip evo 230-hdx, sivo modre barve, ser. št. ko72u-0424, zračni kompresor znamke Abac, tip hp1.5, modre in črne barve, varilni aparat znamke Lux tools modre barve, ser. št. 47285400006e2013, varilni aparat znamke Maestro, tip 1400, oranžne barve, ser. št. mi.f498941, ter plastični ščit za varjenje znamke Boxer, tip bx504, z motivom ameriške zastave in orla.