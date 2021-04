Policija išče lastnike zaseženih akumulatorjev

Trem osumljencem so policisti PP Logatec v okolici Loma zasegli več akumulatorjev, za katere sumijo, da so jih ukradli. Preiskava še poteka, ker pa so lastniki neznani, policisti prosijo za dodatne informacije.

Policisti Policijske postaje (PP) Logatec so v začetku meseca trem osumljencem zasegli več predmetov – akumulatorjev, ki so jim jih odvzeli v okolici Loma. Sumijo, da predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj tatvin oziroma vlomov. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, lastniki pa še niso znani, zato policija vse, ki predmete na slikah prepoznajo, naproša da pokličejo na policijsko postajo Logatec (01/750-80-20). Z dokazilom o lastništvu pa se lahko zglasijo tudi na njihovi PP, na Tržaški cesti 15 v Logatcu.