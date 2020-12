Policija išče morebitne oškodovance današnje brezobzirne vožnje po Mariboru

Policisti so danes, malo pred 9. uro zjutraj, zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov voznika črnega osebnega avtomobila znamke Jaguar x type, s slovenjgraško registracijo.

Voznika so poskušali ustaviti z uporabo modrih luči in zvočnih signalov, a je voznik pospešil in s svojo brezobzirno vožnjo po Valvasorjevi, Ruški, Gorkega ulici, Radvanjski, Metelkovi in Regentovi ulici v Mariboru, storil še več cestno prometnih prekrškov. Ob tem ni ogrožal samo sebe, ampak tudi druge udeležence v prometu, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Policija tako vse, ki so bili zaradi ravnanja opisanega voznika kakor koli ogroženi, pozivajo naj se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor ali pa jih pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30 oz. na interventno številko policije 113, so še sporočili.