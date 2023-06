Policija išče moškega in žensko, ki sta s pištolo oropala starejšo žensko

Nekaj po 14. uri so bili policisti v Murski soboti obveščeni, da naj bi v hiši v naselju Radmožancih v občini Lendava moški in ženska oropala starejšo žensko.

Kot je policiji pojasnila starejša občanka, je imel moški v roki predmet, podoben pištoli.

Osumljenca sta se s kraja odpeljala neznanim osebnim vozilom karavan izvedbe sive barve. Policisti tako osumljenega moškega in žensko še vedno iščejo, v okolici so postavili več cestnih blokad, zbirajo pa tudi dodatna obvestila in poskušajo ugotoviti njuno identiteto.