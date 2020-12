Policija išče moškega, ki bi jim lahko pomagal

Ljubljanski policisti so sporočili, da preiskujejo okoliščine dogodkov, ki so se odvijali 5. novembra letos na Trgu republike v Ljubljani in njegovi bližnji okolici. Za pomoč pri ugotavljanju dejanskega stanja in drugih okoliščin dogodkov naprošajo moškega, katerega fotografijo objavljamo, da svoje podatke posreduje Policiji, s klicem na telefonsko številko (041) 367-463 oziroma po elektronski pošti na naslov protesti.pulj@policija.si.

Moškega na fotografiji so 5. novembra okoli 18. ure na Cankarjevi ulici v Ljubljani posnele varnostne kamere in bi lahko Policiji nudil koristne podatke, ki so pomembni pri preiskavi kaznivih dejanj in odkrivanju storilcev, so sporočili policisti.

Spomnimo, da se je v četrtek, 5. novembra, v središču Ljubljane zbralo 500 ljudi, med njimi več izgrednikov. Slednji so uporabili pirotehnična sredstva, bakle in granitne kocke, Policija pa je prvič po letu 2012 odgovorila z vodnim topom. Prišlo je tudi do pretepov. V izgredih je nastala tudi materialna škoda, ranjenih pa je bilo tudi nekaj oseb.