Policija išče moškega, ki je kradel na onkologiji

S PU Ljubljana so sporočili, da je januarja, za zdaj še neznani storilec, v čakalnici Onkološkega inštituta v Ljubljani, ukradel pet denarnic, ki so jih oškodovanci nenadzorovano pustili v jaknah, obešenih v čakalnici. Storilec je z ukradenimi bančnimi karticami nato na bančnih avtomatih dvignil tudi denar, saj so bile v denarnicah tudi PIN kode.