Napadalec še na begu: z ostrim predmetom nad mladoletnika na skiroju

Kot smo že poročali v petek, nam je policija potrdila, da je storilec pobegnil. Ljubljanska policijska uprava je danes posredovala še opis storilca. "Moški je visok okoli 180 cm, suhe postave, oblečen v ohlapne modre jeans hlače, črn pulover s kapuco, nosil je črno podkapo."

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.