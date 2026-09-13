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Črna kronika

Napadalec še na begu: z ostrim predmetom nad mladoletnika na skiroju

Ljubljana, 13. 09. 2026 08.22 pred 42 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
E-skiro

V petek zvečer je na območju Zadobrovega neznani zamaskirani storilec zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik temu uprl, mu je moški zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš zbežal. Policija je posredovala opis storilca, ki ga še išče.

Kot smo že poročali v petek, nam je policija potrdila, da je storilec pobegnil. Ljubljanska policijska uprava je danes posredovala še opis storilca. "Moški je visok okoli 180 cm, suhe postave, oblečen v ohlapne modre jeans hlače, črn pulover s kapuco, nosil je črno podkapo."

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI4

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IKOSS
13. 09. 2026 08.57
Za uspešno izsleditev storilca je podanih čim več informacij o njem. Najbolje tiste na katere storilec ne more vplivati, oziroma nanje težje vpliva. Na tiste na katere lahko pa so zanimive predvsem neposredno po izvršenem dejanju. V praksi zapisano pomeni sledeče. Višina, barva kože, barva oči, barva las, tetovaže, ipd. so informacije, ki jih ni, oziroma jih je težje spremeniti. Infomercial o oblačilih in obutvi, so podatki ,ki jih je zlahka spremeniti. Glede na to, da je tokratni napadalec očitno govoril,. bi bila to nedvomno informacija, ki bi jo kazalo vključiti v opis. In za konec, tokratna žrtev se ni bila sposobna dovolj učinkovito upreti napadalcu, posledica pa je bila poškodba napadenega. V kolikor bi t sposobnost imel, ali do napada ne bi prišlo, ali pa bi se žrtev pred napadom učinkvoito obranila. Kot v številnih preteklih primerih, policija žrtve ni zaščitila in se je ob napadu ta lahko zanesla le na sebe ter svoje sposobnosti, v primeru odločnejšega napadalca, ali nekaj smole pa bi bile posledice za napadenega zlahka usodne.
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0 0
misterbin
13. 09. 2026 08.57
Zdravnik ali pa metalurg iz Dolenjske
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0 0
Delavec_Slo
13. 09. 2026 08.55
Ziher eden, ki hodi na šiht!
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+2
2 0
Uporabnik1935308
13. 09. 2026 08.55
Naj preverijo vse oškodovančeve sošolce.
Odgovori
0 0
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