Policija išče neznano voznico z mariborskega parkirišča

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je bilo v prometni nesreči udeleženo neznano višje vozilo, neznane barve, ki ga je vozila neznana ženska, stara med 50 in 60 let. Med vožnjo je uporabljala očala.

Udeleženka je bila peška, ki je prečkala vozišče parkirišča, pri čemer je v njo trčila neznana voznica. Peška je za tem padla po vozišču in se poškodovala.

Morebitne očividce prometne nesreče prosijo, da pokličejo ali na interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200.