Črna kronika
Črna kronika

Policija išče neznano voznico z mariborskega parkirišča

Maribor, 22. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 33 minutami

T.H. , STA
V neposredni bližini Majcigerjeve ulice 11 v Mariboru se je okoli 11. ure zgodila prometna nesreča na vozišču parkirnih prostorov, v kateri je bila poškodovana peška. Policijska uprava Maribor morebitne očividce nesreče prosi, naj se jim oglasijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je bilo v prometni nesreči udeleženo neznano višje vozilo, neznane barve, ki ga je vozila neznana ženska, stara med 50 in 60 let. Med vožnjo je uporabljala očala.

Mariborski policisti prosijo za pomoč
Udeleženka je bila peška, ki je prečkala vozišče parkirišča, pri čemer je v njo trčila neznana voznica. Peška je za tem padla po vozišču in se poškodovala.

Morebitne očividce prometne nesreče prosijo, da pokličejo ali na interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200.

maribor parkirišče nesreča majcingerjeva
Neznanec zagrozil in zvezal zaposleno, nato pa ukradel denar in zbežal

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

progresivnidaveknastanovanja
22. 11. 2025 19.00
Ne sporocajte policiji nic, na koncu bodo vas oglobili, ker nekoga morajo, krivca pa tako ne bodo sposobni najti. Na koncu vas bo še povzrocitelj lovil ker vas bodo izpostavili.
