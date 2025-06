Policija išče osumljenca: pozor, gre za nevarno osebo

Policisti na območju Kamnika obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo, v povezavi s tem dogodkom pa iščejo osumljenca, ki se je po dogodku najverjetneje odpeljal v smeri primorske regije. Kot so potrdili za 24ur.com, sta bili z ostrim predmetom poškodovani dve osebi, ena huje in njeno življenje je ogroženo. Javnost prosijo za informacije, a opozarjajo, da gre za nevarno osebo. Ob morebitnem srečanju z osumljencem ne poskušajte z njim vzpostaviti stika, oddaljite se na varno razdaljo in takoj pokličite policijo.