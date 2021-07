Policija išče pešca, ki je po sporu udaril voznika, nato pa pobegnil

Incident se je zgodil v soboto nekaj pred 9. uro v križišču Verovškove in Černetove ulice v Ljubljani. Pešec in voznik osebnega vozila sta se sprla, nato pa je pešec voznika udaril v glavo in mu povzročil hude telesne poškodbe. Kraj dogodka je nato zapustil v smeri Drenikove ulice.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški star od 30 do 35 let, visok okrog 170 do 180 centimetrov, močne atletske postave, ima izrazit nos, kratko pristrižene kostanjeve lase in kratko pristriženo rdečkasto brado. Oblečen je bil v dolge jeans hlače in kratko črtasto majico.

Vse, ki so morda dogodek opazili, Policija poziva, da se zglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Šiška.