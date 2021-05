Policija išče moškega, ki je oropal trafiko

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center obravnavajo dve kaznivi dejanji ropa. Do sedaj neznani osumljenec je v marcu in aprilu v Ljubljani pristopil do trafike, jo oropal in s kraja zbežal. Moški naj bi bil star od 20 do 30 let, visok od 175 do 180 centimetrov, imel naj bi modre oči ter goste obrvi.

FOTO: PU Ljubljana Moški je bil oblečen v črno jakno s kapuco, jeans hlače s spranimi odtenki na sprednji strani, obut v nizko obutev črne barve, na glavi je nosil črno zimsko kapo, obraz pa imel prekrit z modro kirurško masko. Vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, policisti naprošajo, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.